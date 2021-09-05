قضت محكمة مصرية اليوم (الأحد)، بالإعدام شنقاً لـ3 متهمين في قضية الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين في قضية التخابر مع داعش. وعاقبت المحكمة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد و4 بالسجن المشدد 15 عاماً.وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم الأول والتسجيلات الصوتية وشهادة المجني عليهم وذويهم، عن تردده على ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية، وتمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصرياً آخرين في بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع الفدية.وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لصالحها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابيين ضد مواطنين مصريين مقيمين بها.