كشف تقرير أمريكي أن نحو 100 لاجئ أفغاني توجهوا إلى الولايات المتحدة على علاقة بمنظمات إرهابية. ونقلت شبكة «إن بي سي» نيوز اليوم (الأحد)، عن مصدرين على علم بجهود الإجلاء قولهما: إنه من بين أكثر من 30 ألف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى الولايات المتحدة، احتاج نحو 10 آلاف شخص إلى فحص إضافي حتى يوم (الجمعة). وأفاد التقرير أن اثنين من الأفغان أثارا قلقًا كافيًا لإجراء مراجعة إضافية، وسيتم إرسالهما إلى كوسوفو لمزيد من المراجعة وسط مخاوف أمنية.وقال مسؤول أمني: إنه تم نقل الكثير من الأشخاص بسرعة كبيرة وتعمل وكالة المخابرات لتقييم ما إذا كان أي منهم يشكل تهديدًا، مضيفا أن بعض عمليات التدقيق تحدث أثناء تواجدهم في الخارج، وبعضها يحدث هنا. وشدد على أنه «لن نسمح للمشتبه بهم في الدخول إذا كانت لديهم معلومات غير واضحة ولم يتم حلها». وبحسب تقرير نشرته «فوكس نيوز»، سيتم إرسال الأفغان الآخرين الذين فروا إلى أمريكا والذين أثاروا مخاوف أمنية إلى كوسوفو، وفقًا لمصادر قالت إن التقييمات جارية حاليًا في منطقة واشنطن العاصمة بعد أن تبين أن بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قد تم ترحيلهم سابقًا من الولايات المتحدة في الماضي بسبب جرائم جنائية.