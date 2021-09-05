لا يزال تنظيم «داعش» الإرهابي يطل برأسه داخل الأراضي العراقية، إذ قتل 15 شرطياً في نينوى وكركوك. وأعلن مصدر أمني، اليوم (الأحد)، ارتفاع حصيلة الهجوم على الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك إلى 12 ضحية.وقال المصدر لوسائل الإعلام إن هجوم عناصر داعش على اللواء 19 الفوج 2 في الشرطة الاتحادية في قرية تل سطيح التابعة لناحية الرشاد في كركوك ارتفع إلى 12 ضحية، لافتا إلى إصابة 3 عناصر آخرين.وأفادت شبكة رووداو الكردية، اليوم، بأن قافلة لجنود عراقيين تعرضت لكمين لتنظيم داعش بقضاء مخمور بمحافظة نينوى، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى من الجنود.وكان مرجع أمني عراقي كشف لـ «عكاظ»، صدور تعليمات لخلايا «داعش» في بغداد بتنفيذ عمليات نوعية ضد مؤسسات حكومية باستخدام العربات المفخخة والعمليات الانتحارية. وأكد المرجع أن هذه المعلومات حصلت عليها أجهزة الاستخبارات من عناصر التنظيم التي جرى اعتقالها أخيراً.ولفت إلى أن المعلومات تشير إلى أن «داعش» وضع خطة لاستهداف مناطق مختلفة من العاصمة في وقت واحد، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بدأت حملة تمشيط واسعة بحثاً عن المتفجرات وعناصر الخلايا النائمة، واعتقلت 12 داعشياً بحوزتهم متفجرات وأسلحة وعدد من السيارات لا تحمل أوراقاً ثبوتية كان سيتم تفخيخها.