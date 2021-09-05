باشر المبعوث الأممي إلى اليمن السويدي هانس غروندبيرغ، اليوم (الأحد)، عمله بعد تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مطلع أغسطس الماضي خلفاً للمبعوث السابق البريطاني مارتن غريفيث. ودعا هانس في أول تصريح له، الأطراف الدولية والإقليمية إلى مساعدة اليمن لتغيير المسار نحو حل سلمي للنزاع.وقال: اليوم أتولى مهامي مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ويشرفني هذا التكليف ويشعرني بالتواضع ويعلم الجميع أني صرت محباً لبلدكم (اليمن) على مدار العقد الماضي، وأشعر نحوه بالاحترام مما زاد من صعوبة متابعة أحداث السنوات الأخيرة.وأضاف: أقبل هذه المسؤولية بوعي كامل لحجم المهمة وتعقيدات الوضع والتحديات التي تنتظرنا، ومع ذلك يمكنني أن أؤكد لكم أني سأبذل كل ما في وسعي للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن.وطالب غروندبيرغ الأطراف اليمنية الالتزام بالصراحة والتفاعل والجدية وتحمل المسؤولية قائلاً: «سأذكر اليمنيين بمسؤولياتهم المشتركة نحو مستقبل بلادهم، وسيكون مكتبي مفتوحاً للاستماع إلى أولوياتكم والاسترشاد بتطلعاتكم، وسنعمل بلا هوادة سعياً لتحقيق السلام».