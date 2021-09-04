اتهمت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب مليشيا الحوثي بقصف مخيمات النازحين والمجتمع المضيف في مديرية رحبة جنوبي المحافظة بشكل ممنهج ومتعمد يومي الأربعاء والخميس. وأعلنت في بيان لها اليوم (السبت) أن فريقها رصد انتهاكات جسيمة نفذتها مليشيا الانقلاب بحق النازحين.وأوضحت الوحدة التنفيذية الحكومية أن القصف الحوثي المتواصل حتى اللحظة تسبب في مقتل مدنيين اثنين، أحدهما مسن، وإصابة 12 بينهم 5 نساء، وإحراق وتدمير 28 منزلاً وإجبار نحو 261 أسرة تمثل نحو 1827 شخصا على النزوح قسراً إلى العراء ومناطق أخرى في مأرب.وأفادت بأن عدد الأسر التي تمكنت من النزوح إلى منطقة نبعة داخل المديرية بلغ 85 أسرة، فيما توجهت 55 أسرة إلى جبل مرا د و62 لجأوا إلى مدينة مأرب و42 أسرة إلى مديرية الجوبة، ويتواجد في مديرية حريب 17 أسرة.ولفت البيان إلى أن المليشيا تستخدم في قصفها للمناطق السكنية في مأرب صواريخ الكاتيوشا ومختلف الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة، داعيا المنظمات المحلية والدولية إلى توثيق الانتهاكات بحق النازحين من المدنيين والنساء والأطفال قانونيا ورفع قضايا جنائية ضد مرتكبيها. وطالبت الوحدة بمحاكمة المنتهكين لحقوق النازحين وإدراجهم ضمن قوائم مجرمي الحرب، وإصدار الأحكام العادلة بحق منتهكي حقوق النازحين وتعويض المتضررين.