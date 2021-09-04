تداول ناشطون يمنيون أنباء عن مصرع القيادي الحوثي محمد عبدالكريم الحوثي نجل وزير داخلية حكومة الانقلاب والذي يشغل أيضاً مدير مكتب شقيق زعيم المليشيا عبدالخالق الحوثي المعين كقائد للحرس الجمهوري، في كمين محكم بمديرية الرحبة جنوبي محافظة مأرب. وأكدت إحصاءات إعلامية اليوم (السبت) مقتل 139 حوثياً خلال النصف الثاني من شهر أغسطس بينهم 70 قياديا ينتحلون رتبا عسكرية مختلفة.وأفادت وكالة «خبر» للأنباء بأن فريقها رصد عملية تشييع ودفن لجثامين 139 قتيلاً حوثياً خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، وأكدت أن القتلى سقطوا في معارك مع قوات الجيش الوطني اليمني في محافظات مأرب والحديدة والجوف والبيضاء، وسقط قتيلان في محافظة الضالع.ولفت التقرير الذي استعرض القتلى بالأسماء إلى أن صنعاء وأمانتها احتلتا المرتبة الأولى من حيث أعداد القتلى بـ(44) قتيلاً بينهم (31) قيادياً ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، فيما احتلت محافظة ذمار المرتبة الثانية بـ(19) قتيلاً بينهم (13) قيادياً. وأفصح أن بين القتلى مقاتلا من الجنسية الإثيوبية جرى دفنه في محافظة حجة.