طالبت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، الإدارة الأمريكية بوقف التفاوض مع طهران حول ملف الاتفاق النووي. ورحبت في تغريدة على حسابها على تويتر، اليوم (السبت)، بعقوبات فرضتها، أمس (الجمعة)، وزارة الخزانة الأمريكية على شبكة استخبارات إيرانية اتهمتها باستهداف معارضين إيرانيين في الخارج ومحاولة خطف مواطنة أمريكية على أراضي الولايات المتحدة. ونشرت فيديو للقائها نواباً ومسؤولين أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.وأفادت أنها خلال لقاءاتها في أمريكا طالبت المسؤولين بضرورة وقف مفاوضات النووي الإيراني حتى تطلق السلطات كل السجناء السياسيين والمعتقلين المزدوجي الجنسية.ومسيح ناشطة نسائية معروفة، بدأت منذ سنوات المطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين، والسماح بحرية المرأة في البلاد، وحرية التعبير. واعتقل أخوها قبل أكثر من سنتين بسبب مواقفها السياسية المناوئة لسياسة طهران، كما تعرض والداها لمضايقات من أجل الضغط عليها ودفعها إلى السكوت.وتتهم منظمات دولية وحقوقية عدة السلطات الإيرانية بخطف وملاحقة معارضيها في الخارج بغية تكميم أفواههم، حتى أن بعض القضايا بلغت حد تفجير اجتماعات للمعارضة، كما حصل في قضية الدبلوماسي الإيراني الموقوف في بلجيكا «أسد الله أسدي» (48 عاماً)، واتهمت محكمة بلجيكية أسدي بالوقوف وراء مخطط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في باريس عام 2018، حاكمة عليه بالسجن 20 عاماً.