انتفضت العاصمة الإيرانية أمس (السبت)، ضد تفشي البطالة، وشهدت طهران تجمعاً واسعاً للمطالبة بالتوظيف وفرص عمل، وخرج عدد كبير من الناجحين والناجحات في امتحان التوظيف في وزارة التربية والتعليم والمعروفين بـ «أصحاب السجل الأخضر» إلى الشارع وتوجهوا نحو مبنى وزارة التربية في طهران احتجاجاً على عدم توظيفهم. وطالب المتظاهرون بإتاحة فرص العمل لهم في مجال التعليم، بعد نجاحهم في الامتحان منذ أشهر طويلة.وتعود قضية هؤلاء إلى العام الماضي، إذ سبق أن نظموا مسيرات احتجاجية سعياً لتحقيق مطالبهم، لكن مشاكلهم لا تزال عالقة، فيما تدير السلطات الآذان الصماء.وتشهد إيران خصوصا في مناطق الجنوب غضبا عماليا واسعا. ونزل العديد من العمال من قطاعات مختلفة، في مظاهرات في عدة مناطقة ومدن، واستمروا لأكثر من 40 يوماً بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم دفع رواتبهم.وأتت تلك الإضرابات الواسعة تحت مسمى «حملة 2021»، إذ طالب العمال بزيادة رواتبهم، وتقاضي المبالغ المتأخرة، وتعديل فترة الإجازات. وكان الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي تعهد بالتركيز على الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية، في بلد تحاصره الأزمات المحلية والخارجية.