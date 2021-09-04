أكدت مصادر أمنية يمنية اعتقال القيادي الحوثي حسن علي يحيى العماد أثناء عودته متنكرا من إيران عبر المنفذ البري بمنطقة شحن بمحافظة المهرة، والذي يعد واحداً من أخطر القيادات المليشياوية الحوثية بسبب ارتباطه الوثيق بالنظام الإيراني وتنقله بأفكاره الطائفية بين بعض الدول مثل سورية ولبنان والعراق، لبث سمومه الطائفية، حيث يعد من أبرز مرجعيات الفكر الطائفي الإيراني، ومن أخطر القيادات الحوثية العقائدية المؤدلجة، وهو متزوج من إيرانية ويملك منزلا في طهران.

وبدأت علاقة العماد بإيران منذ كان صغيرا، حيث انتقل مع أشقائه إلى مدينة قم في تسعينيات القرن الماضي ضمن مشروع ابتعاث، حيث كان والده يقيم في مدينة قم.

وتلقى تعليمه الديني في حوزات قم حيث تم تأهيله وأشقائه، لنشر التشيع على الطريقة الإيرانية في اليمن.

وتبرز أهمية الدور الذي كان يلعبه العماد، من خلال عمله الحثيث في إيران لجمع التبرعات لمليشيا الحوثي، والترويج لمشاريع المليشيا في وسائل الإعلام الإيرانية لكسب المزيد من الدعم.

كما أسس العماد جمعية في طهران هدفها جمع التبرعات لمليشيا الحوثي وتمويل المجهود الحربي وفتح الحسابات المصرفية.

وبرز دور العماد في جمع التبرعات خلال معارك صعدة.

وكان مؤسسا لجمعية في طهران لجلب الدعم، وأسس بالمقابل جمعيات وهيئات في اليمن، هدفها نشر المذهب الشيعي ودعم المجهود الحربي للمليشيا.