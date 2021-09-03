أفصحت السلطات العراقية عن ضبط مواد كيميائية خطرة مخالفة للضوابط والقوانين في ميناء أم قصر. وأفادت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها اليوم (الجمعة) بأنها تمكنت من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة مع جهاز المخابرات من ضبط حاويتين تحتويان على مادة كيميائية خطرة.وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق أعلنت في فبراير الماضي إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر في محافظة البصرة جنوب البلاد. وقد أخلت السلطات العراقية جميع منافذها البرية والبحرية والجوية من المواد شديدة الخطورة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد تشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في جميع المنافذ الحدودية، واتخاذ جميع الإجراءات العملية والاحترازية بإبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.وفي سبتمبر 2020، أخلت هيئة المنافذ الحدودية 3 حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة، تعود إلى وزارة الكهرباء، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.