طالبت نساء أفغانيات خلال مسيرة احتجاجية، اليوم (الجمعة)، حركة طالبان بدعم حقوق المرأة. وتجمع بضع عشرات من المتظاهرات خارج القصر الرئاسي في العاصمة كابول بحسب ما أظهرت مقاطع مصورة، مطالبة قيادة طالبان الجديدة بدعم حقوق المرأة وإشراك النساء في الحكومة القادمة.

وعند إحدى بوابات قصر الرئاسة، حملت حوالى 12 امرأة أوراقاً مطبوعة صغيرة تحث على «حكومة بطولية بمشاركة النساء». ورددت المتظاهرات هتافات تطالب بحقوق الإنسان، وترفض العودة إلى الماضي.

ووزعت المشاركات في المسيرة وثيقة تنص على وجوب منح المرأة الأفغانية الحقوق الكاملة في التعليم والمساهمات الاجتماعية والسياسية في مستقبل البلاد، والحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير.

وكان مسؤول طالباني كبير أعلن، مساء (الأربعاء)، أنه من غير المرجح أن تشمل الحكومة المقبلة نساء. وقال شير محمد عباس ستانكزاي لإذاعة «بي بي سي» الناطقة بلغة الباشتو: إن النساء سيتمكن من مواصلة العمل، لكن قد لا يكون لهن مكان في الحكومة المستقبلية أو مناصب أخرى عالية.

وشهدت مدينة هرات غرب البلاد، أمس (الخميس)، نزول حوالى 50 امرأة إلى الشوارع، في تظاهرة نادرة للمطالبة بحق العمل والاحتجاج على تغييب المرأة عن الحكومة. ورددت المتظاهرات شعارات مطالبة بحقوق المرأة، وهتفن: «من حقنا أن نحصل على تعليم وعمل وأمن». كما رددن: «لسنا خائفات، نحن متحدات».