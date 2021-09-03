تجاوز عدد وفيات كورونا في إيران أكثر من 400 ألف شخص، وهو أكبر عدد وفيات في العالم مقارنة بعدد السكان. وعزت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي السبب الرئيسي في ارتفاع أعداد الوفيات، إلى السياسات الإجرامية واللا إنسانية لنظام الملالي. واتهمت المرشد الإيراني بالإصرار على إلحاق الخسائر البشرية بالأمة الإيرانية بإرسال المواطنين إلى حقول ألغام كورونا لحماية النظام من خطر الانتفاضة والسقوط، فضلاً عن إصداره أمراً بحظر شراء اللقاحات.وقالت: لا قيمة لحياة المواطنين وصحتهم بالنسبة لخامنئي، وهو لا يفكر إلا في الحفاظ على حكم ولاية الفقيه المشين، بعد أن حظر إدخال اللقاحات، ولم يوفر الحد الأدنى من مقومات المعيشة للعمال وإجبارهم على الذهاب إلى العمل للحصول على قوتهم اليومي، وعدم دفع رواتب الطاقم الطبي.وأكدت رجوي أن سياسات نظام الملالي تجاه كورونا تمثل جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي يجب تقديم قادة هذا النظام خصوصاً خامنئي ورئيسي وروحاني إلى العدالة.