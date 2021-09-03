تضاربت الأنباء حول وفاة حسن فيروز آبادي المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، إذ كشفت وكالة أنباء «فارس» أن رئيس هيئة الأركان العامة السابق للقوات المسلحة توفي «بعد فترة من الصراع مع المرض»، فيما أعلنت وكالة أنباء «تسنيم» أن فايروس «كورونا» فتك به، بحسب ما أورد موقع «إيران إنترناشيونال» اليوم (الجمعة).وأثيرت أخيراً مسألة مرض آبادي، ففي يوليو 2016 عندما استقال من منصب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، عزا القائد البارز في الحرس الثوري إسماعيل كوثري، سبب تغيير آبادي إلى «المرض»، لكن موقع «تابناك» أكد أنه تمت إقالته بسبب دعمه للاتفاق النووي. وشغل آبادي من 1989 إلى 2016 منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لمدة 27 عاماً بأمر من المرشد. ورغم أنه كان أعلى مسؤول عسكري إيراني بعد خامنئي، إلا أنه لم يخدم في أي من القوات العسكرية الإيرانية حين تمت ترقيته إلى رتبة رئيس أركان للقوات المسلحة عام 1989. كما شغل منصب المستشار العسكري الأعلى لخامنئي منذ عام 2016 وعين عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام.يذكر أن فيروز آبادي مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009 بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.