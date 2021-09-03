يواصل طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، دعم القوات الحكومية في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في جميع جبهات وأطراف محافظة مأرب، إذ نجح في إيقاف محاولات المليشيا بالتقدم نحو المحافظة التي سطرت أروع الانتصارات للدفاع عن ترابها ومقدراتها ومكانتها، مقدمة المئات من الشهداء الأبطال.

وأكدت مصادر حكومية يمنية، أن طيران التحالف حوّل جبهات أطراف مأرب إلى مقابر جماعية لمقاتلي المليشيات الحوثية، من بينهم قيادات من الصف الأول، إضافة إلى تدمير العتاد الذي استخدمته المليشيا في محاولاتها الهجوم على محافظة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن الجبال والصحاري المحيطة بمأرب ستبقى شاهدة على الدعم الكبير الذي تحظى به قوات الشرعية من التحالف بقيادة المملكة، الذي نجح في تلقين الحوثيين درساً لن ينسوه بانكسارهم وهروبهم ذليلين من الجبهات غير آبهين بقتلاهم، ما يؤكد عدم اكتراثهم بمن يتم الزج بهم في معارك خاسرة لا هدف لها إلا تنفيذ أجندات إيرانية إرهابية.

ورجحت مصادر هلاك القيادي الحوثي محمد حسين الحوثي وعدد من مرافقيه في غارة جوية في جبهة رحبة بمأرب، وهو المقرب من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

وشهدت جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف تطورات إيجابية في مسار المعارك، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجمات مليشيا الحوثي وكبدتها خسائر فادحة، حيث تعرضت لمحرقة جديدة، في جبهة الشهلا شرقي حزم الجوف، بعد نجاح أبطال الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية من كسر هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية، في جبهة الشهلا.

وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن أكثر من 40 حوثيا لقو مصرعهم خلال المواجهات التي شهدتها الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب الساعات الماضية.