تواصل المليشيا الحوثية قصفها للقرى والمناطق السكنية في جنوب غرب مأرب، إذ استهدفت بصواريخ الكاتيوشا منازل المدنيين في قرى مديرية رحبة ما أجبر عشرات الأسر على النزوح من مساكنهم.وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تغريدات على حسابها في تويتر اليوم (الخميس): هناك نزوح جماعي لعدد من الأسر في مديرية رَحبَة أقصى جنوب مأرب بسبب القصف العشوائي المكثف لمليشيا الحوثي على عدد من القرى في المديرية، داعية كافة المنظمات العاملة في مجال الإغاثة إلى تقديم العون والمساعدة للأسر النازحة.وذكرت منظمة حماية أن هناك 147 أسرة من مناطق في غرب وجنوب المحافظة غالبيتهم من مديريات الجوبة وحريب في حين لا تزال 80 أسرة من مديرية رحبة في العراء.من جهة أخرى، أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة أمس مقتل أكثر من 10 آلاف حوثي منذ يناير الماضي في معارك مع الجيش الوطني، واصفاً عام 2021 بعام المحرقة للحوثي.وأوضح ثوابة أن الجيش والمقاومة الشعبية كسرا أكثر من 300 هجوم للمليشيا على جبهات الكسارة والمشجح وجبل مراد وصرواح، منذ مطلع العام الحالي.