شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوماً على تواجد الولايات المتحدة في أفغانستان لمدة 20 عاماً، مؤكداً أن نتيجته «صفر»، وأنه أدى إلى المآسي فقط. وقال خلال لقاء مع الطلاب، أمس (الأربعاء): «يجب أن يدرك الجميع أنه من المستحيل فرض أي شيء من الخارج. يجب أن ينضج الوضع. وإذا أراد شخص أن ينضج الوضع بشكل أسرع، فعليه مساعدة الناس». وأضاف بوتين أن الأحداث التي تجري في أفغانستان ليست ببعيدة عنا، القوات الأمريكية كانت موجودة في هذه المنطقة ولمدة 20 عاماً حاولوا إضفاء الطابع الحضاري على الناس الذين يعيشون هناك.وتابع: «في الواقع، حاولوا تقديم معاييرهم ومعايير الحياة الخاصة بهم بالمعنى الواسع، بما في ذلك التنظيم السياسي للمجتمع. والنتيجة فقط مآسٍ، وخسارة للولايات المتحدة، وخسارة أكثر من ذلك لأولئك الذين يعيشون في أفغانستان. والنتيجة هي صفر، وحتى تحت الصفر».