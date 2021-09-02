فيما أعلن قيادي في حركة طالبان فشل المحادثات بشأن ولاية بنجشير، ودعا السكان لإقناع المقاومة بالتفاوض للتوصل إلى سلام، أعلنت قوات مناهضة في بنجشير بقيادة أحمد مسعود، أنها شنت هجوماً على حركة طالبان على الولاية، وزعمت في بيان لها أمس (الأربعاء)، أنها أسفرت عن مقتل العديد من عناصر طالبان، واعتقال 19 مسلحا آخرين. وكان عضو في قوات بنجشير أعلن (الثلاثاء)، مقتل 7 من عناصر طالبان وإصابة آخرين. يذكر أن أحمد مسعود -الذي يقود حركة مناهضة ضد طالبان في بنجشير- رهن وقف أنشطته وانسحابه من السياسة بتشكيل طالبان حكومة شاملة تضمن الحرية والمساواة بين المواطنين. وقال في حوار لمجلة «فورين بوليسي»: إذا ما اعتزمت طالبان تقاسم السلطة مع الجميع، وإقامة العدل ومنح المساواة والحرية للجميع في أفغانستان، حينها سوف أتراجع وأنسحب من السياسة. من جهته، جدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأول (الثلاثاء)، عزم الولايات المتحدة على مواصلة دعم الشعب الأفغاني عبر الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية.