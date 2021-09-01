كشفت حركة طالبان أن زعيمها هبة الله أخوند زاده تولى رئاسة الحكومة الأفغانية الجديدة، معلنة اليوم (الأربعاء)، أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة اكتملت تقريبا.ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن مقاتلين محليين بمواقع الاشتباكات أن المقاتلين التابعين لحركة طالبان يتقدمون في إقليم بنجشير. وأكدت وسائل إعلام أفغانية أن طالبان أعلنت عن إحرازها تقدماً ميدانياً على حساب قوات «جبهة المقاومة الوطنية» في ولاية بنجشير.ونقلت وكالة Pajhwok عن «طالبان» زعمها، اليوم، انتزاعها ست نقاط تفتيش من «جبهة المقاومة» في منطقة شتل داخل بنجشير التي لا تزال آخر ولاية أفغانية لم تسقط بعد في قبضة الحركة.وكانت وكالة «باختر» الموالية لـ«طالبان»، نقلت عن مسؤولين في الحركة قولهم: إن قواتها سيطرت على المنطقة المذكورة بالكامل، وقتلت 10 من عناصر المقاومة هناك.