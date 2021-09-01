أنهى وفد الكونغرس الأمريكي زيارته الخاطفة إلى بيروت بتأكيده أن «حزب الله» منظمة إرهابية، واصفا إياه بأنه سرطان الدمار في لبنان والمنطقة، لكننا سنستمر في دعم لبنان.الوفد الذي التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون وكلا من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي كان حازما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده من مطار رفيق الحريري الدولي قبل مغادرته اليوم (الأربعاء)، إذ أكد السيناتور كريس مورفي «أنه من غير المسموح عدم تشكيل الحكومة والولايات المتحدة ستستمر بالمساعدات التقليدية».ولفت إلى أن الفساد نمط في الحكومة اللبنانية وهذا غير مقبول، مهددا بأن «أي عضو في الحكومة يتورط في قضايا فساد ستفرض عليه عقوبات أمريكية».وردا على سؤال حول باخرة النفط الإيرانية الموجهة إلى لبنان، لفت السيناتور مورفي إلى أنه «لا داعي لاعتماد لبنان على الوقود الإيراني، وأي وقود يجري نقله عبر سورية خاضع للعقوبات». وقال إن واشنطن تبحث عن سبيل لأداء ذلك من دون عقوبات.