أحبطت السلطات العراقية اليوم (الأربعاء)، محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر أكتوبر القادم، واعتقلت عددا من المتهمين في تنفيذها.وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات، مؤكداً القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات، باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات.وأوضح أن المحاولة جاءت بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية، لافتا إلى أن أحد تلك المواقع حاول الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء أو العاملين فيه، أو مستشاري رئيس مجلس الوزراء.ولفت إلى أن بعض وسائل الإعلام وتحديدا التابعة لبعض القوى السياسية رددت هذه الافتراءات الكاذبة، دون تدقيق وبشكل يفتقر إلى المهنية والإنصاف، وبما يعد تجاوزا سافرا على القانون والمبادئ المهنية. وذكر البيان أن التحقيقات قادت إلى شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات، متوعداً بتقديم المتورطين في القضية إلى العدالة.