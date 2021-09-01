أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي شنّه الحوثيون ضدّ المملكة العربية السعودية، واستهدف مطار أبها الدولي، ما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين وإلحاق أضرار بطائرة تجارية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان له أمس (الثلاثاء): «تعرّضت السعودية منذ بداية العام لما يزيد على 240 هجوماً من قبل الحوثيين، معرضين السعوديين وأكثر من 70 ألف أمريكي يقيمون في السعودية للخطر».

وأضاف: «كثّف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم داخل اليمن، وبشكل خاص هجومهم على مأرب، ويؤدّي هذا الهجوم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن».

وتابع: «هجمات الحوثيين تديم الصراع وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدّد جهود السلام في هذه الأوقات العصيبة، ويجب عليهم الالتزام بوقف إطلاق النار الآن، وندعوهم مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة».