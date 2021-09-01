قرر سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ليبيا نهاية العام الحالي.

وجاء الإعلان وفقا لما أورده موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية» نقلا عن مصدر خاص، إذ أفاد بأن سيف الإسلام القذّافي سيعلن ذلك رسمياُ في وقت لاحق.

وسيف الإسلام مواليد 25 يونيو 1972، وهو الابن الأول للرئيس السابق معمر القذافي من زوجته الثانية صفية فركاش، ولسيف الإسلام القذافي سبعة أشقاء من بينهم أخت واحدة.

وكان المجلس الاجتماعي لقبائل الحزام الأخضر في ليبيا، قد رحّب قبل أسابيع بأول ظهور لسيف الإسلام القذافي في مقابلة صحفية، وقال المجلس آنذاك في بيان له: «نهنئ ونبارك خروج الدكتور سيف الإسلام القذافي لأول مرة مع الإعلام منذ عام 2011، في مؤتمر صحفي مع إحدى الصحف العالمية وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر القادم».