رهن قائد المقاومة الأفغانية في ولاية بنجشير أحمد مسعود، إلقاء السلاح والانسحاب من السياسة، بإعلان طالبان عزمها تقاسم السلطة مع الجميع وإقامة العدل ومنح المساواة والحرية للجميع في أفغانستان.وقال مسعود لمجلة «فورين بوليسي»: إن التسوية المقبولة مع طالبان لا يمكن تحقيقها إلا إذا شكلت الحركة حكومة شاملة ولامركزية، معتبرا الخيارات الأخرى غير مقبولة لممثلي المقاومة، وإلا فإن المواجهة معها ستستمر. وأضاف: لقد أجبرت حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني العديد من البلدان في المنطقة على الوقوف إلى جانب طالبان، من خطابهم العرقي والقومي حتى سياستهم في المجال المائي، أثار كل ذلك العداء من جيراننا، موضحاً أنه لا يتلقى أي دعم مالي من الخارج.وأكد مسعود أن السبب الآخر لتقاربهم مع طالبان هو الوجود الأمريكي، ولأنهم أيضا يمكن أن يلحقوا الضرر بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من خلال دعم المسلحين. ودعا الولايات المتحدة والأفغان في الخارج إلى دعم لجان المقاومة ضد طالبان، التي انضم إليها نائب الرئيس السابق أمر الله صالح.