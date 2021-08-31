شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على أهمية تأمين مطار كابول في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الراغبون بمغادرة أفغانستان من القيام بذلك عبر الرحلات الجوية التجارية. وطالب لودريان، في تصريح له أمس (الثلاثاء)، بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتأمين مطار كابول.فيما دعا نظيره البريطاني دومنيك راب، طالبان إلى توفير ممر آمن للرعايا البريطانيين والأفغان الذين يحق لهم مغادرة البلاد. وقال راب، إن بلاده تضع آلية لتأمين خروج الرعايا البريطانيين والأفغان، مضيفا أن بريطانيا حققت مكاسب ملموسة من جميع التضحيات، ولفت إلى ضرورة اعترافها وحلفائها بالواقع الجديد وما يمكن التخطيط له بشأن المستقبل. واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الأول مشروع قرار قدمته فرنسا وبريطانيا يدعو لتأمين ممر لإجلاء المغادرين من أفغانستان بعد 31 أغسطس واحترام حقوق الإنسان، وأيدت القرار 13 دولة، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت.