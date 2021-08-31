ندد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيرة ملغمة بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، اعترضتها بنجاح ودمرتها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ما نتج عنه تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين من المسافرين والعاملين.

وشدد رئيس البرلمان على أن مليشيا الحوثي الانقلابية تعمل من خلال هجماتها الإرهابية المتكررة تجاه المدنيين والأعيان على تنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال الارهاب والعنف وإراقة الدماء واستهداف المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت المدنية، معربا عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن محاولة المليشيا الانقلابية استهداف مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة هو عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المحميين بالقانون الدولي، مما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لمحاسبة مليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقاً القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.