منعت السلطات التركية المتورطين في جريمة مقتل النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات من مغادرة أراضيها.وبحسب ما أوردت قناة «العربية» اليوم (الثلاثاء)، فقد أعلنت مصادر مطلعة، أن أنقرة فرضت قيودا جديدة على يحيى موسى وعلاء السماحي، مؤكدة قرار منعهما من مغادرتها حتى إشعار آخر.وأضافت المصادر أن تنظيم «الإخوان» أقفل عددا من مراكزه في تركيا منذ أسبوع بعد أمر مباشر بالإغلاق، كما أخلى عددا من مقاره في إسطنبول كان يدير منها أنشطته. وقالت إن قيادات من تنظيم الإخوان باعت منازلها في إسطنبول قبل أسبوعين.وكانت الخارجية المصرية أعلنت انطلاق جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع تركيا خلال الأسبوع القادم.