أصدرت السلطات الأمنية التونسية، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة جلب بحق رئيس حزب «قلب تونس» رجل الأعمال نبيل القروي وشقيقه، بعد دخولهما إلى الجزائر بطريقة غير شرعية.وسمحت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين، للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وفق الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر، بحسب ما أورد موقع «الصباح نيوز».ونقلت صحيفة «الشروق» التونسية عن مصدر قوله: إنه يمكن للسلطات الأمنية في تونس، أن تطلب في وقت لاحق، تعاونا دوليا في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد القروي وشقيقه، إذا ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس.وقبض على الأخوين القروي، أمس الأول (الأحد)، في مدينة تبسة وجرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية بولاية القصرين.