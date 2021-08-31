هددت أوزبكستان بطرد الطيارين الأفغان الذين فروا إليها بعد سيطرة طالبان على أفغانستان. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم (الثلاثاء)، عن مسؤولين قولهم: إن أوزبكستان تحث الولايات المتحدة الآن على إخراج هؤلاء الطيارين إلى دولة أخرى لتجنب الاشتباكات مع طالبان. ولفتت إلى أن أوزبكستان تواصل علاقاتها مع طالبان منذ سنوات.وفر مئات من أفراد الخدمة الأفغانية إلى أوزبكستان على متن عشرات الطائرات والمروحيات التي زودتهم بها الولايات المتحدة مع عائلاتهم، بعد سيطرة طالبان على كابول.وحظيت قضية الطيارين الأفغان الذين دربتهم الولايات المتحدة ولجؤوا إلى أوزبكستان باهتمام متزايد بعد أن طلب العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أوغوست بفلوجر، من وزير الخارجية أنتوني بلينكن مساعدة الطيارين.وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤول أجنبي أن وزارة الخارجية الأمريكية مع ذلك كانت بطيئة في الاستجابة للوضع، ما أحبط الحكومة الأوزبكية.وقال النائب بفلوجر إن سفير أوزبكستان في الولايات المتحدة أخبره الأسبوع الماضي أن الطيارين «ليسوا مضطرين للعودة إلى ديارهم، لكنهم لا يستطيعون البقاء هنا»، لافتا إلى ضغوط طالبان الناجمة عن هذا الأمر.