كشفت وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات التونسية سلمت أمس (الإثنين)، القيادي في حركة «الماك»، سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية. وقالت صحيفة «النهار» الجزائرية في عددها الصادر اليوم (الثلاثاء)، إن المعني معتقل في تونس منذ سنة 2018، قبل أن يتم تسليمه للجزائر.يذكر أن بوحفص (54 عاما) ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان وحكم في عام 2016 في الجزائر بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بـ«الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد»، وينتمي لمنظمة «حركة استقلال القبائل» (ماك) التي تصنفها السلطات الجزائرية بالإرهابية.