أعلنت قيادة قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اليوم (الثلاثاء)، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيّرة مفخخة حوثية ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وكشف «التحالف» أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا أشارت إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

وأكد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي خلال 24 ساعة يعد جريمة حرب، إذ تمكن التحالف في وقت سابق من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة، أطلقتهما المليشيا الإرهاب باتجاه منطقة نجران ومطار أبها الدولي.

وأشار إلى أن تناثر شظايا الطائرة المسيرة الأولى جراء الاعتراض في محيط مطار أبها الدولي لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، مؤكدا أن محاولات المليشيا بالاعتداء على مطار أبها تعد جريمة حرب.

ولفت التحالف إلى أن قيادة القوات المشتركة تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيدا بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت محاولات المليشيا العبثية.