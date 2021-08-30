وسط تزايد الاحتجاجات والغضب الشعبي في محافظة إب، اقتحم مسلحون حوثيون اليوم (الإثنين)، جامعة إب واعتدوا على عدد من الأكاديميين والطلاب رغم عزوف عدد كبير من الطلاب عن الحضور رفضا للابتزازات الحوثية والغرامات التي تفرضها مليشيا الانقلاب. وأفاد طلاب وناشطون لـ«عكاظ» بأن مسلحي الحوثي اقتحموا الحرم الجامعي واعتدوا على عميد كلية الطب وعدد من الطلاب زاعمين أن الكلية تقيم احتفالات ممنوعة ولقاءات مشبوهة. وقال الطلاب إن المليشيا تخشى من توسع الاحتجاجات الشعبية التي تتواصل يومياً بين عدد من المزارعين والمتضررين من انتهاكات القيادات الحوثية لحقوقهم ونهبها. ولفتوا إلى أن هناك طلابا موالين للحوثي ساهموا في الاعتداء على زملائهم، مؤكدين أن محافظة إب تشهد انفلاتا أمنيا وعصابات حوثية في مختلف المديريات تمارس أعمال السطو المسلح ونهب الأراضي والمرتفعات الجبلية والمحلات التجارية وتهجير المدنيين.وقال مصدر قبلي، إن قياديا حوثيا في مديرية العدين غرب إب أقدم اليوم على تهجير أسرة بالكامل واستولى على أرضها ومنزلها على مرأى ومسمع من أبناء المنطقة.من جهة أخرى، رفضت عشرات الأسر الدفع بأولادهم إلى مدارس الحوثي في إب على خلفية الرسوم الباهظة التي تفرضها المليشيا ما ينذر بكارثة، ووفقا لمصادر تربوية، فإن جميع الفقراء والمعدومين في إب لم يستطيعوا تدريس أولادهم بسبب الرسوم التي تتجاوز نحو500 ريال سعودي وتذهب إلى جيوب القيادات الحوثية.