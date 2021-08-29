أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن معركة الشعب اليمني ضد المشروع الفارسي في اليمن مستمرة وستكلل بالنصر عما قريب.وردا على استهداف الحوثي معسكرا تدريبيا في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج الذي راح ضحيته 40 قتيلا و60 جريحا، توعد هادي في تصريح له اليوم (الأحد) عصابة الانقلاب بدفع الثمن غاليا ومحاسبتها على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين. ووجه الرئيس اليمني وزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية الإرهابية الغادرة.وشدد على أن تضحيات الشعب لن تذهب سدى وأن محاولة المليشيا الكهنوتية جر اليمن إلى الماضي البغيض ستفشل وسيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية، داعياً الجميع إلى التكاتف والتلاحم في مواجهة المليشيا الإرهابية.وقال الرئيس اليمني: «من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده مليشيا الحوثي بدعم إيراني فهو واهم، وعلينا جميعا في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيدا وأن نوجه سهامنا نحو هذا العدو»، داعيا إلى مزيد من اليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحركات معادية من قبل مليشيا الحوثي، والالتزام بالأوامر والخطط العسكرية بما يحقق النصر ويخفف من الفاتورة الإنسانية.