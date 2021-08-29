كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن مجموعة الدول السبع ستعقد اجتماعا غدا (الإثنين) لبحث مستقبل أفغانستان، بما في ذلك إدارة مطار كابول. ونقلت الصحيفة الأمريكية اليوم (الأحد)، عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن يعتزم سحب السفير الأمريكي وجميع الموظفين الدبلوماسيين من السفارة في العاصمة الأفغانية بحلول يوم (الثلاثاء) القادم.وكشف المسؤولون أن قرار إدارة بايدن بشأن ما إذا كانت واشنطن ستعترف بحكومة طالبان أم لا قد يستغرق بعض الوقت، مؤكدين أن مسألة الاعتراف بطالبان قد تسهم في عودة محتملة للدبلوماسيين الأمريكيين إلى أفغانستان، ولفت المسؤولون إلى أن واشنطن منخرطة في محادثات بشأن الإدارة المستقبلية لمطار كابول، وأن هذه المحادثات تشمل القطاع الخاص والشركاء الإقليميين مثل تركيا إضافة إلى طالبان.من جهته، أفاد مسؤول في حركة طالبان بأن مسلحي الحركة أقاموا نقاط تفتيش وحواجز أمنية في محيط المطار بعد تحذيرات أمريكية من تدهور الوضع الأمني في المنطقة، مؤكداً أن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابول على وجه السرعة. وقال: «نحن بانتظار الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لنتولى بعد ذلك السيطرة الكاملة على المطار، مضيفاً أن الحركة لديها فريق مستعد لإدارة المطار يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين».