في مجزرة جديدة تضاف إلى جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، قتل ما لا يقل عن 30 جندياًَ وأصيب 60 آخرين اليوم (الأحد)، في قصف صاوخي حوثي استهدف معسكراً تدريبياً في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوبي اليمن. ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن هجوماً جوياً بصاروخ باليستي حوثي استهدف جنودا من وحدات عسكرية كانوا في حصة تدريبية في القاعدة. وقال المصدر إن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفى ابن خلدون، مرجحاً ارتفاع الوفيات نظراً لوجود بعض الإصابات في حالة حرجة، وأضاف أن الهجوم نفذ بعدد من الصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، فيما ظهرت مشاهد من داخل مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج لجثث متفحمة وعشرات الجرحى.وقال شهود عيان في محافظة تعز إنهم شاهدوا 3 صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا من منطقة الحوبان شرق المدينة يرجح أنها من استهدفت قاعدة العند الجوية.