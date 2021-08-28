كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، منح البنتاغون «الضوء الأخضر» لضرب أي أهداف تابعة لفرع تنظيم (داعش خراسان) الجماعة المسؤولة عن مجزرة مطار كابل، دون السعي للحصول على موافقة البيت الأبيض.وأعلن مسؤولون أمريكيون أن الجيش يطارد الإرهابيين المرتبطين بالهجوم المميت هذا الأسبوع والذي خلف عشرات القتلى والجرحى، ويتوقع تنفيذ غارات جوية إضافية في الأيام والأسابيع القادمة.ووفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين فإن كبار قادة وزارة الدفاع «البنتاغون» لديهم بالفعل هذه السلطة وأعاد بايدن تأكيدها في تعليمات للجيش يوم أمس (الجمعة). وقال المسؤول: «توجيهات الرئيس هي أن تفعل ذلك فقط وإذا وجدنا المزيد، سنضربهم».وترافقت هذه الأنباء مع شن الجيش الأمريكي غارة جوية بطائرة مسيرة على هدف لداعش في ولاية ننكرهار في أفغانستان يعتقد أنه ضالع في التخطيط لهجوم كابل. وجاءت الضربة ردا على التفجير الانتحاري خارج مطار حامد كرزاي الدولي مباشرة، والذي أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا.وقال اثنان من المسؤولين إن الغارة الجوية التي نفذتها طائرة بدون طيار مقرها خارج البلاد قتلت الهدف، الذي كان متورطًا في نقل أسلحة وقنابل إلى كابل وشريكًا لداعش في خراسان. وأضاف أن الهدف كان «من ضمن المجموعة» والجيش واثق من أنه سيتمكن من العثور على متعاونين إضافيين.وأكد متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية مقتل الهدف مع عنصر آخر لداعش في خراسان لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية.