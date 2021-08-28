أدانت واستنكرت الحكومة اليمنية بأشد العبارات أوامر الإعدام الجماعية التي أصدرتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق 9 من المواطنين بينهم أكاديمي أستاذ في القانون الدولي، وامرأتان، بتهم ملفقة، في استنساخ لنهج النظام الإيراني بعد الثورة الخمينية في تصفية المعارضين السياسيين وإرهاب المجتمع وإخضاعه.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» إن أوامر الإعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي بحق نساء على خلفية مواقفهن وآرائهن وأنشطتهن السياسية سابقة خطيرة لم تحدث على مر التاريخ، وامتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق النساء في اليمن، من اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء جنسي وسجون خاصة.

وقال إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية المرأة وكل الشرفاء في العالم مطالبون بإدانة إرهاب مليشيا الحوثي الممنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وممارسة الضغط لوقف توظيف المليشيا للقضاء كأداة لتصفية خصومها وحساباتها السياسية.