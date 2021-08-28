توقع المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن تعلن الحركة تشكيل مجلس وزراء كامل خلال أسبوع، غير أنه لم يؤكد ما إذا كانت النساء ستكون جزءا من الحكومة المرتقبة أم لا. وقال في تصريح له اليوم (السبت): إن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة. وأضاف أن طالبان عينت حكاما وقادة للشرطة في 33 من بين 34 إقليما في أفغانستان.وكشف المتحدث أن مطار كابول سيكون تحت السيطرة الكاملة لطالبان قريبا جدا، معتبرا أنه من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة المطار. ودعا أمريكا وبريطانيا ودولا غربية أخرى إلى الإبقاء على علاقات دبلوماسية مع أفغانستان. وقال: نعكف على وضع حلول لمشكلات العملة والمشكلات الاقتصادية في أفغانستان.يذكر أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قراراً حول ما إذا كانت ستحتفظ بوجود دبلوماسي في أفغانستان بطلب من حركة طالبان، بعد انتهاء انسحابها المقرر الثلاثاء القادم، إلا أنها أفادت أمس (الجمعة) بأنها ترفض أي احتمال لاعتراف سريع بسلطة الحركة. وكانت واشنطن أعلنت أن هذا الاعتراف سيعتمد على طبيعة الحكومة الأفغانية المستقبلية التي تريد إدارة الرئيس جو بايدن أن تضم لاعبين سياسيين آخرين غير طالبان، وأن تحترم أيضاً حقوق المرأة وأن تتعهد بمكافحة الإرهاب.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: لا داعي للتسرع في أي اعتراف من جانب الولايات المتحدة أو الشركاء الدوليين الذين تناقشنا معهم.