لليوم الثالث على التوالي، تتواصل المظاهرات الرافضة للانتهاكات الحوثية في محافظة إب، إذ خرج اليوم (السبت) عشرات المدنيين في مسيرة حاشدة تندد بالجبايات التي تفرضها عصابات الانقلاب على التجار والمواطنين.وطالب المتظاهرون بطرد القيادات الحوثية التي تمارس البلطجة وسرقة الأموال والممتلكات وتعتدي على المدنيين، مؤكدين أن غالبية الفاسدين قادمون من محافظات خارج مدينتهم وبعضهم من محافظة صعدة.وكشف المنتفضون أن العصابات الحوثية التي يقودها القيادي الحوثي الذي يتولى مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بندر العسل تفرض الإتاوات والجبايات على مواطنين مستأجرين من مكتب الأوقاف بالمحافظة.يأتي ذلك في الوقت الذي أقدم قيادي حوثي على سرقة 6 ملايين ريال يمني جمعها رجال خير كدية لعتق رقبة الشاب معين الشجاع المتهم بقضية قتل خاطئة منذ 8 سنوات. وأفادت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي سرق المبلغ الذي كان مقررا أن يسلمه إلى السجن المركزي كدية كاملة لكنه فر ويرفض حتى الآن تسليمه فيما تعمل المليشيا على حمايته.في غضون ذلك، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في تصريحات صحفية الحوثيين بوقف العمليات العدائية كخطوة في اتجاه السلام، وقال: «على الحوثيين إدراك مدى أهمية وقف الأعمال العدائية». واعتبر أنه من المهم جداً أن تتوقّف العمليات العدائية، بالتوازي مع ضمان دخول المساعدات بشكل طبيعي إلى البلاد، مؤكداً على ضرورة خلق ظروف لحوار سياسي.