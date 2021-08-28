تواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها ضد المختطفين والأسرى، إذ أصدرت اليوم (السبت) حكماً بإعدام 9 مدنيين مختطفين بينهم أكاديمي وامرأتان بتهم كيدية ملفقة، زاعمة أنهم يعملون لصالح نجل شقيق الرئيس السابق عمار صالح ولصالح الشرعية.وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في صنعاء المحامي عبدالباسط غازي: أصدرت المحكمة الجزائية الحوثية في صنعاء حكما بالإعدام تعزيرا لكل من محمد المالكي، أستاذ القانون الدولي في جامعة صنعاء الدكتور علي الشاحذي، وحنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير العماري، عصام الفقيه، عبدالله مقريش، ونبيل الانسي، مبيناً في منشور على حسابه في الفيسبوك: قضى الحكم بعدم سماع الدعوى الجزائية من قبل المتهم الذي وصفته بالفار من وجه العدالة وكيل جهاز الأمن القومي السابق (الاستخبارات) عمار محمد عبدالله صالح لسبق الفصل بحكم إعدام سابق، كما نص الحكم على مصادرة أموال المحكوم عليه محمد المالكي وتوريدها إلى خزينة المليشيا.وأشار المحامي إلى أن جهة غير قضائية مارست ضغوطاً على بعض المتهمين بسحب توكيلات المحامين، على أن يتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي، لكنهم لم يتلقوا بعد سحب التوكيلات إلا صفعة الحكم بالإعدام، واصفاً الأحكام بأنها إهدار متعمد لحقوق الدفاع من قبل الأجهزة الحوثية.وذكرت المصادر أن المحكوم عليهم، بمن فيهم النساء، غالبيتهم ضباط في جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) ومن المطالبين بصرف مرتباتهم وزملائهم، مبينة أن إحدى السيدتين تعمل مساعدة رئيس قسم الاستحقاق والثانية مساعدة رئيس قسم المرتبات.