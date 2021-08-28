وسط تواصل الإجلاء بوتيرة عالية وسريعة، حذرت السفارة الأمريكية في كابول رعاياها اليوم (السبت) من التواجد على بوابات مطار العاصمة الأفغانية كابول، مطالبة إياهم بتجنب الذهاب إلى المطار بسبب تهديدات أمنية.وقالت السفارة في البيان على موقعها الإلكتروني: «ينبغي على المتواجدين عند بوابة «أبي» والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية أو عند بوابات وزارة الداخلية المغادرة على الفور».وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عمليات الإجلاء من مطار كابول ستستمر، مؤكداً في تصريحات له خلال استقباله اليوم في واشنطن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن المهمة التي يقومون بها خطيرة، ورافقتها خسارة لا يستهان بها في صفوف القوات، كما أنها مهمة للغاية لأنهم يواصلون عمليات الإجلاء، وقاموا بإجلاء 12 ألف شخص خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكد الرئيس الأمريكي أنه عقد اجتماعا مع القادة العسكريين وحصل على إفادة مفصلة بشأن هجمات الخميس، والتدابير المتخذة لحماية قوات بلاده من أجل إكمال المهمة التي سنكملها.وكان سؤول غربي أكد اليوم أن عمليات إجلاء المدنيين بمطار كابول تتواصل بوتيرة سريعة للغاية، إذ نعمل على توفير مرور سريع لكل أجنبي لمغادرة أفغانستان خلال الساعات الـ48 القادمة، مشيراً إلى أنه لا علاقة بين هجوم الطائرة المسيرة وخطة الإجلاء الحالية بمطار كابول.بدورها، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر إن نحو 300 ألماني لا يزالون في أفغانستان، موضحاً أن بلاده سجلت أكثر من 10 آلاف أفغاني ممن سيتم إجلاؤهم من أفغانستان، سواء من العاملين المحليين أو طالبي الحماية.وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي آدم سميث «إن من الصعب إنهاء عمليات الإجلاء في مطار كابول مع حلول الـ31 من الشهر الجاري، مضيفاً في لقاء مع شبكة (إم إس إن بي سي) الأمريكية أن بلاده تخطط لمواصلة عمليات الإجلاء بعد انتهاء المهلة المحددة».ووجه زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي انتقادات شديدة للرئيس جو بايدن ملمحا إلى إمكانية الانضمام إلى الدعوات التي تطالب بايدن بالاستقالة، أو تدعو الكونغرس للشروع في إجراءات عزله، بسبب تعامله مع التطورات في أفغانستان.