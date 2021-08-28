خلصت المخابرات الأمريكية اليوم (الجمعة) إلى أن فايروس «كورونا» لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، بحسب «RT».

وقال مسؤولون في ملخص رفعت عنه السرية: «إن أوساط المخابرات الأمريكية لا تزال غير قادرة على حسم الخلافات بشأن المنشأ المحدد للفايروس المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليبقى الجدل دون أي حسم بشأن ما إذا كانت حادثة في مختبر صيني لها صلة بهذا الأمر».

وفي ملخص التقرير، فإن «كوفيد-19» ظهر على نطاق ضيق في ووهان بالصين، وأكد التقرير أن السلطات في الصين لم تكن لديها علم بالفايروس قبل تفشيه المبدئي.

وكشف التقرير أن أحد عناصر أوساط المخابرات يقيم بثقة متوسطة بأن أول إصابة بشرية كانت على الأرجح نتيجة لحادث في مختبر.

وأوضح أن ثلاثة عناصر بأوساط المخابرات عجزت عن التوصل لتقييم مع ترجيح بعض المحللين أن يكون منشأ الفايروس طبيعيا، وآخرون يقولون إن أصله معملي.

كما بين التقرير أن أوساط المخابرات الأمريكية ما زالت منقسمة بشأن المنشأ المرجح بشكل أكبر لـ«كوفيد -19».

وذكر التقرير أن أوساط المخابرات الأمريكية تقضي بأنها لن يكون بإمكانها تقديم تفسير نهائي محدد بشكل أكبر عن أصل «كوفيد-19» بدون توافر معلومات جديدة.