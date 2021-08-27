في إنجاز أمني جديد، تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني من تفكيك خلية تجسس تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في مديرية موزع. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليوم (الجمعة) بأن شعبة الاستخبارات العامة تمكنت من ضبط وتفكيك الخلية بعد أشهر قليلة من زرعها للعمل من قبل مليشيا الحوثي بعد عملية رصد وتحر دقيقة.ولفت إلى أنه تم ضبط ثلاثة من أخطر أفراد الخلية جميعهم من أبناء مديرية موزع بمحافظة تعز هم (شمس الدين محمد مقبل الحميري، محمد عوض درويش، وعزالدين عبده علي راعي) بعد أن تم تجنيدهم من قبل قيادي حوثي من أبناء المديرية يدعى عماد عبد السلام الحميري الذي يعمل في مناطق سيطرة المليشيا.وأفاد بأن اعترافات الخلية كشفت مهمتين لها في الساحل الغربي: رصد تحركات القوات المشتركة وقياداتها والشخصيات الاجتماعية في المحورين الجنوبي والشمالي للساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة، وشراء أسلحة وذخائر من تجار في الساحل الغربي ونقلها إلى مناطق سيطرة المليشيا.يذكر أن شعبة الاستخبارات العامة في القوات المشتركة سبق أن فككت سلسلة خلايا في الساحل الغربي تابعة لمليشيا الحوثي أبرزها خلية المخا، وخلية تهريب الأسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وخلية زرع العبوات الناسفة، الأمر الذي يشكل ضربة قاسية للمليشيا الإرهابية.