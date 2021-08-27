تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن مقاطة الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أكتوبر القادم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم (الجمعة) عن الصدر قوله: «اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات». وأعلن الصدر تسليم ورقة إصلاحية من القوى السياسية قال إنها «جاءت وفقاً لتطلعاتنا»، داعيا إلى وقفة تحت قبة البرلمان لتطبيق بنود الورقة الإصلاحية. وأضاف: «سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار». وكان زعيم التيار الصدري أعلن الشهر الماضي أنه لن يشارك في الانتخابات العراقية ولن يدعم أي حزب حفاظا على ما تبقى من البلاد.من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه لا يمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات. وشدد على أن العراق بحاجة إلى تكاتف الجميع «الشعب والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط».وفازت كتلة «سائرون» التي يتزعمها الصدر بالانتخابات البرلمانية عام 2018، وحصلت على 54 مقعدا.وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد الثلاثاء الماضي أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 10 أكتوبر القادم، كاشفا أن هناك أطروحات لتأجيلها رغم أن الجو العام يؤيد إجراءها في موعدها.