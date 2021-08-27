أودت التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار كابول أمس (الخميس) بحياة 170 شخصا، بحسب ما نقلت شبكة «سي بي إس» الأمريكية اليوم (الجمعة) عن مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية.وأكدت أن عمليات الإجلاء الجوي استؤنفت من مطار كابول بعد أقل من يوم على الهجوم الذي أدى أيضا إلى مقتل 13 عسكريا أمريكيا، إضافة إلى عشرات الإصابات بين الجنود الأمريكيين والمواطنين الأفغان.من جانبها، أعلنت حركة طالبان اعتقال عناصر من الأمن الوطني الأفغاني تورطوا في الفوضى، فيما قال مسؤول من الحركة إن ما لا يقل عن 28 من طالبان ضمن قتلى التفجيرين.وقال المسؤول: فقدنا أشخاصا أكثر من الأمريكيين. وأضاف أنه لا يوجد سبب لتمديد مهلة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد يوم 31 أغسطس. وشدد على أن حراس طالبان سيضعون أبراج مراقبة حول كل المطارات الأفغانية. وذكرت طالبان أن أي أفغاني يحمل وثائق قانونية بمقدوره مغادرة كابول، معلنة أن وفدا من الحركة التقى مبعوثا فرنسيا في الدوحة لبحث تطورات أفغانستان.يذكر أن الحصيلة التي تعلنها طالبان تختلف عن ما يتم إعلانه من واشنطن والصحة الأفغانية، إذ أسفر التفجير عن مقتل 13 عسكرياً أمريكياً وإصابة 18 آخرين، بحسب واشنطن. كما قالت الصحة الأفغانية إن 90 أفغانيا على الأقل قُتلوا وأصيب 150 آخرون، لكن الحصيلة مرشحة للارتفاع وسط صعوبة الوصول إلى المستشفيات. ووقع الهجوم وسط حشد كثيف خارج مطار كابول من العائلات التي تجمعت عند بوابات المطار ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.