حذر وزير الدفاع البريطاني بن والاس من أن التهديد بشن مزيد من الهجمات حول مطار كابول سيزداد مع اقتراب القوات الغربية من مغادرة أفغانستان، معلنا أن عملية الإجلاء التي تقوم بها بلاده ستنتهي خلال بضع ساعات.وقال بن والاس لشبكة «سكاي نيوز» اليوم (الجمعة): «من الواضح أن التهديد سيزداد كلما اقترب موعد المغادرة، أثناء مغادرتنا سترغب مجموعات معينة مثل داعش في الادعاء بأنها طردت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة».وأضاف الوزير البريطاني غداة الهجوم الذي وقع في مطار كابول: «سنتعامل الآن مع حالات الأشخاص الذين أحضرناهم ونحو 1000 شخص داخل المطار، وسنحاول مواصلة العثور على عدد قليل من الأشخاص في الحشد عندما يكون ذلك ممكناً»، مؤكدا أن «العملية الرئيسية انتهت الآن، ولم يتبق لدينا سوى بضع ساعات».من جهتها، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن القوات البريطانية بدأت المراحل الأخيرة من إجلاء العالقين في مطار العاصمة كابول. وذكرت أنه لن يتم استدعاء أي أشخاص آخرين إلى المطار لإجلائهم.