في أول تفجير من نوعه منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية، أوقع انفجاران خارج مطار كابول عددا من القتلى والجرحى. وكشف مسؤولون أمريكيون، أن الانفجار الأول نفذه انتحاري من «داعش» يرتدي سترة ناسفة. وتحدثت مواقع أفغانية عن سقوط 11 قتيلا وجريحا، فيما أكد مسؤول في طالبان مقتل 13 على الأقل بينهم أطفال وإصابة كثير من حرس الحركة. وكان مسؤول أمريكي أفاد بأن أفرادا من الجيش الأمريكي من بين المصابين في الانفجار، وأضاف أن الانفجار أسفر عن قتلى ومصابين لكن لم يتضح العدد بعد. وتابع أنه وفقا لمعلومات أولية فإن ما يصل إلى ثلاثة جنود أمريكيين من بين المصابين، أحدهم حالته حرجة. وتوقع مسؤول آخر ارتفاع عدد الضحايا الأمريكيين وفقا لمعلومات أولية. وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن أفرادا من القوات الأمريكية أصيبوا في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية، فيما لفتت شبكة «فوكس نيوز» إلى أن عدد المصابين ثلاثة. ويبدو انه على خطى تنظيم «داعش» الإرهابي الذي هزم في العراق وتراجع نفوذه كثيرا في سورية، يسير تنظيم «داعش خراسان»، الذي يبدو أن نهايته باتت وشيكة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة وإحكام قبضتها على العاصمة الأفغانية، على خلفية الخلافات والعداوة بين الحركة والتنظيم. وتتحدث المعلومات عن كتيبة «بدري 313» المكونة من قوات خاصة للحركة الأفغانية، وتتمتع بأهمية وقوة داخل نظام طالبان، ويؤكد خبراء ومراقبون، أن هذه الكتيبة سوف تكون بمثابة «رأس حربة» طالبان في مواجهة «داعش خراسان» وغيره من التنظيمات الإرهابية.