كشفت صحيفة النهار اللبنانية (الخميس) عن تقديم رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي للرئيس ميشال عون تشكيلة وزارية تحمل 24 اسماً، في حين تتحدّث أوساطه عن إمكانية البحث في 3 أو 4 أسماء فقط.ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها إنّه تم تقديم أسماء بديلة للوزارة التي تدور إشكالية حولها من قبل الرئيسين لتقريب وجهات النظر، مع المحافظة على توزيع الحقائب الطائفي، إلّا إذا استوجب تعديل الأسماء تعديلاً بالتوزيع الطائفي للحقائب، مؤكدة احتمالية عقد لقاء (الجمعة) بين الرئيس عون وميقاتي.وأشارت المصادر إلى أنّ توزيع بعض الحقائب على الأطراف ليس ثابتاً بعد، مع إعطاء وزيرين موارنة لفرنجيه حتى الساعة، في حين لم تُحدَّد بعد ما هي الحقائب بشكل نهائي، لافتة إلى أن هناك خلافية في التشكيلة الحكومية، وهي وزارات العدل، الداخلية، نائب رئيس الحكومة، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد.