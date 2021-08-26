لقي أربعة جنود مصرعهم وأصيب ستة آخرون جراء انفجارين استهدفا اليوم (الخميس) قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار الأول وقع في منطقة «بنجكور» واستهدف سيارة لقوات الأمن كانت تقوم بأعمال دورية روتينية، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل جندي وإصابة ثلاثة، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى.

ووقع الانفجار الثاني بعد وقت قصير من الانفجار الأول في منطقة «زيارات» بإقليم بلوشستان، واستهدف أيضاً سيارة للقوات شبه العسكرية ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية عن التفجيرين اللذين وقعا في وقت رفعت السلطات الباكستانية مستوى التأهب الأمني في البلاد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية تزامنًا مع التطورات الأمنية التي تشهدها أفغانستان المجاورة.