في تطور إيجابي يعكس عمق العلاقات وتجذرها بين دول الخليج العربي، ويؤكد الرغبة المشتركة والصادقة لوضع مقررات قمة العلا على أرض الواقع، والتفرغ لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالمنطقة، أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش طي صفحة الخلاف مع قطر.وتعليقا على استقبال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد في الدوحة اليوم (الخميس)، كتب قرقاش على حسابه في «تويتر»: «بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية». وقال إن زيارة طحنون بن زايد إلى الدوحة ولقائه أمير قطر تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك، مضيفا: «نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بإيجابية».وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول إماراتي رفيع المستوى منذ الأزمة التي انتهت مع قطر، والأولى أيضا بعد اتفاق العلا خلال القمة الخليجية الـ41، الذي أنهى الخلافات الخليجية.وبحث أمير قطر اليوم مع وفد دولة الإمارات العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ونقل الشيخ طحنون بن زايد خلال اللقاء إلى أمير قطر تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.وتؤكد زيارة الوفد الإماراتي إلى قطر اليوم على مبادرة أبو ظبي لطي صفحة الخلاف والرغبة الصادقة في تنفيذ اتفاق العلا والمضي قدما على طريق تحقيق الأهداف الخليجية المشتركة وتطوير العمل بين دول مجلس التعاون تحقيقا لمصلحة دوله وشعوبه وكذلك مصلحة دول المنطقة، فضلا عن تحصين مجلس التعاون الخليجي ودعمه واستمراره.