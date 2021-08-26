أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاغون) جون كيربي، وقوع انفجار خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بأفغانستان.

وقال كيربي، في بيان صحفي: إن عدد الضحايا غير واضح في هذا الوقت، وسنقدم تفاصيل إضافية عندما نستطيع.

من جهتها أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء عاجلا لجمع 24 مليون دولار أمريكي لتعزيز استجابتها للاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة المتزايدة في أفغانستان، بما في ذلك تقديم المساعدات لمئات الأشخاص الذين نزحوا داخليًا خلال الشهرين الماضيين.

وقال رئيس بعثة المنظمة في أفغانستان ستيوارت سيمبسون إن أنشطتها تتواصل حيثما كان ذلك ممكنًا، وفقا للوضع الأمني وإمكانية الوصول للمتضررين.

وأوضح أن الأولويات تشمل الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية ولمّ شمل الأسر بما في ذلك في المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن هناك نحو 5.5 مليون نازح داخليًا في أفغانستان، بما في ذلك 550 ألف نازح حديثًا خلال العام الجاري نصفهم فروا من منازلهم منذ يوليو، وقد أدى عدم وجود المأوى أو الوصول للمرافق الصحية إلى ظروف معيشية بالغة الخطورة للأسر المتضررة.